НКО подготовили новые форматы поддержки в Москве в 2026 году

В 2026 году социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в Москве подготовили новые форматы адресной поддержки. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

К реализации проектов приступили 90 НКО, которые являются победителями конкурса грантов "Москва – добрый город". Инициативы охватывают разнообразные задачи, в том числе помощь участникам СВО, многодетным и семьям с детьми в трудной жизненной ситуации.

Одно из самых востребованных направлений – помощь взрослым и детям с особенностями здоровья. На эту категорию пришлось 36% проектов-победителей. Программы поддержки многодетных и приемных семей, семей в сложной жизненной ситуации планируют реализовать 27% организаций. Над проектами поддержки участников СВО и членов их семей будут работать 14% НКО.

Например, Московское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Матери России" реализует проект "Школа цифровой этики". Образовательная программа предназначена для подростков 12–16 лет из многодетных семей. Для 300 участников очно пройдет 10 интерактивных практикумов.

"Хотим, чтобы подростки не просто знали правила безопасности в Сети, а понимали, как их цифровые решения влияют на репутацию, отношения и будущее", – сказала председатель регионального отделения Анна Куксова.

Также в столице реализуют проект Московского института психоанализа по созданию передвижного многофункционального центра психолого-педагогической поддержки семей с детьми с особенностями здоровья. Он рассчитан на помощь 250 детям.

Декан факультета коррекционной педагогики и специальной психологии института Элеонора Кулешова отметила, что планируется провести не менее 100 диагностических консультаций и разработать более 250 индивидуальных программ, организуя коррекционные занятия на дому и дистанционно.

В свою очередь, Федерация городошного спорта города Москвы с проектом "Играем в городки – сохраняем традиции" помогает участникам СВО и их семьям, а также вовлекает многодетные семьи в активный досуг через старинную русскую игру. По мнению члена президиума организации Ирины Наливалкиной, в проекте примут участие не менее 300 семей.

Реализация проектов-победителей продолжит системную работу столицы и некоммерческого сектора по оказанию адресной помощи москвичам.

Ранее сообщалось, что в 2025 году сервисами столичных коворкинг-центров для некоммерческих организаций (НКО) воспользовались около 170 тысяч человек. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024-м. Представители НКО устраивали в коворкинг-центрах деловые встречи, проводили мероприятия, получали информационную поддержку и пользовались услугами типографии.

Всего в 2025 году в столичных пространствах проводилось около тысячи различных мероприятий, которые смогли объединить около 60 тысяч горожан.