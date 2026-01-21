Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 15:46

Город

На площадках проекта "Зима в Москве" собирают помощь для бойцов СВО

Фото: префектура юго-восточного административного округа города Москвы

На площадках проекта "Зима в Москве" до конца февраля собирают помощь для бойцов СВО, товары для животных из приютов Курской и Белгородской областей, подарки для детей из новых регионов. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Для военнослужащих все неравнодушные жители столицы могут принести медицинские изделия, продукты, термобелье и средства личной гигиены. Например, в Зеленограде пункт приема находится в районе Матушкино рядом с катком на площади Юности. Открыт он в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00.

В Юго-Восточном административном округе пункты приема расположены сразу у трех катков. Их можно найти на Волгоградском проспекте (возле дома 181, корпуса 1), на Солдатской улице (дом 15), в парке 850-летия Москвы. Открыты они по субботам с 12:00 до 20:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00.

В Южном административном округе также есть три пункта приема. Один из них находится в парке у пруда Бекет на Загородном шоссе (владение 2). Открыт он каждый день. С понедельника по четверг прийти туда можно с 18:00 до 20:00, в пятницу – с 17:00 до 20:00, в субботу – с 12:00 до 16:00, в воскресенье и праздничные дни – с 12:30 до 19:30. Площадки в парке "Сосенки" (Тимуровская улица, дом 32) и рядом с катком на улице Затонной (дом 22) работают с 18:00 до 20:00 в будние дни с понедельника по четверг, с 17:00 до 20:00 в пятницу, с 12:30 до 19:30 в выходные и праздничные дни.

Юные москвичи могут до 21 февраля поучаствовать в акции "Азбука волонтера", которая познакомит их с различными направлениями помощи в интерактивном формате. Они смогут выполнить интересные задания и больше узнать о помощи животным, заботе об окружающей среде и поддержке людей, которые оказались в трудной ситуации. Занятия будут проходить 24 января, 7 и 21 февраля с 12:00 до 14:00 на одной из площадок проекта "Зима в Москве", которая расположена на Коптевском бульваре (владение 18).

Также действует и акция "Добрая елка", которая проходит в Москве уже четвертый год подряд. В этом году горожане могут помочь подопечным некоммерческих организаций (НКО), в том числе и детям бойцов СВО. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте акции.

По субботам и воскресеньям медиаволонтеры акции "Зима в объективе" фотографируют жителей и гостей города у новогодних украшений. С 17:00 до 20:00 они бывают на площадках на Тверской площади (улица Тверская, дом 8, корпус 1, строение 5) и площади Революции (улица Охотный Ряд, дом 2). Узнать их можно по фиолетовым курткам с белыми рисунками, а также шапкам, на которых нарисованы матрешки. Фотографии отправляются в папку "Зима в объективе" на странице центра "Мосволонтер" в социальной сети "ВКонтакте".

До конца февраля подарки участникам СВО, детям из новых регионов и товары животным из приютов можно передать в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Всего в столице их более 30.

Павильоны на площади Революции и улице Новый Арбат (дом 13) открыты с 10:00 до 21:00 в будние дни, а также с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни. Площадка на Тверской площади работает с 10:00 до 21:00 каждый день. В округах двери павильонов открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будние дни сч 10:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни.

Попасть на площадку на Красной площади горожане могут с 11:00 до 22:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 22:00 в пятницу, а также с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Все желающие могут также поучаствовать в акции "Ход добра" и передать волонтерам настольные игры для участников СВО, которые лечатся в госпиталях. Их принимают в павильонах "Фабрика подарков" и волонтерских центрах "Доброе место".

Для любителей животных действует акция "Накорми друга". Эвакуированным питомцам, которые обитают в приютах Белгородской и Курской областей, необходимы корм, витамины, наполнители, лежанки, моющие средства, поводки, ошейники и пеленки.

Жители приграничных регионов же могут получить от москвичей светоотражающие предметы в рамках акции "Свет добра".

Ранее стало известно, что жители юго-востока столицы собрали 400 новогодних сладких подарков и около 100 килограммов игрушек и канцтоваров для детей-сирот Луганска. Масштабная благотворительная акция прошла с 10 по 15 декабря в рамках "Зимы в Москве". Пункты сбора работали в каждом из 12 районов Юго-Восточного административного округа.

В 2025 году к столичным волонтерам присоединилось более 180 тыс человек

Читайте также


город

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика