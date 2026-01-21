На площадках проекта "Зима в Москве" собирают помощь для бойцов СВО

Фото: префектура юго-восточного административного округа города Москвы

На площадках проекта "Зима в Москве" до конца февраля собирают помощь для бойцов СВО, товары для животных из приютов Курской и Белгородской областей, подарки для детей из новых регионов. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Для военнослужащих все неравнодушные жители столицы могут принести медицинские изделия, продукты, термобелье и средства личной гигиены. Например, в Зеленограде пункт приема находится в районе Матушкино рядом с катком на площади Юности. Открыт он в пятницу, субботу и воскресенье с 16:00 до 20:00.

В Юго-Восточном административном округе пункты приема расположены сразу у трех катков. Их можно найти на Волгоградском проспекте (возле дома 181, корпуса 1), на Солдатской улице (дом 15), в парке 850-летия Москвы. Открыты они по субботам с 12:00 до 20:00 и по воскресеньям с 12:00 до 18:00.

В Южном административном округе также есть три пункта приема. Один из них находится в парке у пруда Бекет на Загородном шоссе (владение 2). Открыт он каждый день. С понедельника по четверг прийти туда можно с 18:00 до 20:00, в пятницу – с 17:00 до 20:00, в субботу – с 12:00 до 16:00, в воскресенье и праздничные дни – с 12:30 до 19:30. Площадки в парке "Сосенки" (Тимуровская улица, дом 32) и рядом с катком на улице Затонной (дом 22) работают с 18:00 до 20:00 в будние дни с понедельника по четверг, с 17:00 до 20:00 в пятницу, с 12:30 до 19:30 в выходные и праздничные дни.

Юные москвичи могут до 21 февраля поучаствовать в акции "Азбука волонтера", которая познакомит их с различными направлениями помощи в интерактивном формате. Они смогут выполнить интересные задания и больше узнать о помощи животным, заботе об окружающей среде и поддержке людей, которые оказались в трудной ситуации. Занятия будут проходить 24 января, 7 и 21 февраля с 12:00 до 14:00 на одной из площадок проекта "Зима в Москве", которая расположена на Коптевском бульваре (владение 18).

Также действует и акция "Добрая елка", которая проходит в Москве уже четвертый год подряд. В этом году горожане могут помочь подопечным некоммерческих организаций (НКО), в том числе и детям бойцов СВО. Для участия необходимо заполнить заявку на сайте акции.

По субботам и воскресеньям медиаволонтеры акции "Зима в объективе" фотографируют жителей и гостей города у новогодних украшений. С 17:00 до 20:00 они бывают на площадках на Тверской площади (улица Тверская, дом 8, корпус 1, строение 5) и площади Революции (улица Охотный Ряд, дом 2). Узнать их можно по фиолетовым курткам с белыми рисунками, а также шапкам, на которых нарисованы матрешки. Фотографии отправляются в папку "Зима в объективе" на странице центра "Мосволонтер" в социальной сети "ВКонтакте".

До конца февраля подарки участникам СВО, детям из новых регионов и товары животным из приютов можно передать в павильонах "Фабрика подарков" проекта "Москва помогает". Всего в столице их более 30.

Павильоны на площади Революции и улице Новый Арбат (дом 13) открыты с 10:00 до 21:00 в будние дни, а также с 10:00 до 22:00 в выходные и праздничные дни. Площадка на Тверской площади работает с 10:00 до 21:00 каждый день. В округах двери павильонов открыты для посетителей с 11:00 до 21:00 в будние дни сч 10:00 до 21:00 в выходные и праздничные дни.

Попасть на площадку на Красной площади горожане могут с 11:00 до 22:00 с понедельника по четверг, с 10:00 до 22:00 в пятницу, а также с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни.

Все желающие могут также поучаствовать в акции "Ход добра" и передать волонтерам настольные игры для участников СВО, которые лечатся в госпиталях. Их принимают в павильонах "Фабрика подарков" и волонтерских центрах "Доброе место".

Для любителей животных действует акция "Накорми друга". Эвакуированным питомцам, которые обитают в приютах Белгородской и Курской областей, необходимы корм, витамины, наполнители, лежанки, моющие средства, поводки, ошейники и пеленки.

Жители приграничных регионов же могут получить от москвичей светоотражающие предметы в рамках акции "Свет добра".

Ранее стало известно, что жители юго-востока столицы собрали 400 новогодних сладких подарков и около 100 килограммов игрушек и канцтоваров для детей-сирот Луганска. Масштабная благотворительная акция прошла с 10 по 15 декабря в рамках "Зимы в Москве". Пункты сбора работали в каждом из 12 районов Юго-Восточного административного округа.