Жители ЮВАО собрали новогодние подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов

Фото: префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Жители юго-востока столицы собрали 400 новогодних сладких подарков и около 100 килограммов игрушек и канцтоваров для детей-сирот Луганска. Масштабная благотворительная акция прошла с 10 по 15 декабря в рамках "Зимы в Москве", сообщается на портале мэра и правительства города.

Пункты сбора работали в каждом из 12 районов Юго-Восточного административного округа. Местные жители подготовили для военных подарочные наборы и сувениры. Юные москвичи подписали свыше 300 открыток и сделали сотни рисунков-поздравлений. Кроме подарков, горожане собрали средства личной гигиены и одежду, включая термобелье.

Для воспитанников детского дома и Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии" организовали сбор игрушек и сладких подарков. Волонтеры рассортировали десятки килограммов кондитерских изделий и запаковали наборы для отправки.

В течение месяца люди приносили канцтовары, конструкторы, наборы для лепки и другие вещи, важные для развития творческого потенциала ребят, оставшихся без попечения родителей. Подобные акции проводятся не в первый раз, и жители ЮВАО активно в них участвуют, отметила зампрефекта округа Елена Хромова.

Сбор гуманитарной помощи для детей-сирот, жителей новых регионов и бойцов спецоперации продолжится на постоянной основе. Вещи и продукты можно принести по адресам:



улица Гурьянова, дом 2, корпус 4;

улица Краснодонская, дом 24;

улица Лефортовский Вал, дом 16а;

улица Мельникова, дом 14;

улица Нижегородская, дом 56;

1-я Новокузьминская улица, дом 22, корпус 2;

улица Новомарьинская, дом 3, корпус 2;

улица Рождественская, дом 27, корпус 2;

улица Юных Ленинцев, дом 12, корпус 1;

2-й квартал Капотни, дом 22;

Волгоградский проспект, дом 86, корпус 2;

Самаркандский бульвар, квартал 137а, корпус 5.

Помимо этого, в столице проходит акция, в рамках которой можно поздравить участников СВО с Новым годом через спецпроект "С наступающим наступающих!". Горожане могут оставить подарки и поздравления для бойцов спецоперации и детей из новых регионов в павильонах "Фабрика подарков", которые будут работать до 28 февраля 2026 года. Всего в городе 30 таких пунктов сбора.