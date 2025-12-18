Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 декабря, 08:16

Общество

Жители ЮВАО собрали новогодние подарки для бойцов СВО и детей из новых регионов

Фото: префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

Жители юго-востока столицы собрали 400 новогодних сладких подарков и около 100 килограммов игрушек и канцтоваров для детей-сирот Луганска. Масштабная благотворительная акция прошла с 10 по 15 декабря в рамках "Зимы в Москве", сообщается на портале мэра и правительства города.

Пункты сбора работали в каждом из 12 районов Юго-Восточного административного округа. Местные жители подготовили для военных подарочные наборы и сувениры. Юные москвичи подписали свыше 300 открыток и сделали сотни рисунков-поздравлений. Кроме подарков, горожане собрали средства личной гигиены и одежду, включая термобелье.

Для воспитанников детского дома и Луганского экономико-правового лицея-интерната имени героев "Молодой гвардии" организовали сбор игрушек и сладких подарков. Волонтеры рассортировали десятки килограммов кондитерских изделий и запаковали наборы для отправки.

В течение месяца люди приносили канцтовары, конструкторы, наборы для лепки и другие вещи, важные для развития творческого потенциала ребят, оставшихся без попечения родителей. Подобные акции проводятся не в первый раз, и жители ЮВАО активно в них участвуют, отметила зампрефекта округа Елена Хромова.

Сбор гуманитарной помощи для детей-сирот, жителей новых регионов и бойцов спецоперации продолжится на постоянной основе. Вещи и продукты можно принести по адресам:

  • улица Гурьянова, дом 2, корпус 4;
  • улица Краснодонская, дом 24;
  • улица Лефортовский Вал, дом 16а;
  • улица Мельникова, дом 14;
  • улица Нижегородская, дом 56;
  • 1-я Новокузьминская улица, дом 22, корпус 2;
  • улица Новомарьинская, дом 3, корпус 2;
  • улица Рождественская, дом 27, корпус 2;
  • улица Юных Ленинцев, дом 12, корпус 1;
  • 2-й квартал Капотни, дом 22;
  • Волгоградский проспект, дом 86, корпус 2;
  • Самаркандский бульвар, квартал 137а, корпус 5.

Помимо этого, в столице проходит акция, в рамках которой можно поздравить участников СВО с Новым годом через спецпроект "С наступающим наступающих!". Горожане могут оставить подарки и поздравления для бойцов спецоперации и детей из новых регионов в павильонах "Фабрика подарков", которые будут работать до 28 февраля 2026 года. Всего в городе 30 таких пунктов сбора.

В Москве для семей участников СВО подготовили новогодние подарки и мероприятия

Читайте также


Сюжет: Зима в Москве
обществогород

Главное

Как в России будет работать самозапрет на азартные игры?

Граждане смогут добровольно отказываться от участия в азартных играх

Организациям будет запрещено принимать ставки, выдавать обменные знаки или деньги

Читать
закрыть

Чего категорически нельзя делать во время моржевания?

Не стоит резко начинать моржевание, если человек этим никогда не занимался

Нельзя резко прыгать, нырять или подходить к воде в скользящей обуви

Читать
закрыть

Для чего нужно создание базы IMEI-номеров?

IMEI – это 15-значный код, который производители присваивают каждому устройству

База позволит точно определять, используется ли устройство в дроне-беспилотнике

Читать
закрыть

Начнут ли списывать ипотеку при рождении четвертого ребенка?

Реализация инициативы требует тщательной проработки, чтобы избежать негативных последствий

Эксперты уверены: списание ипотеки – реальная помощь, которая убережет семью от финансовой катастрофы

Читать
закрыть

Могут ли руководители читать переписки сотрудников?

Существует конституционное право на тайну переписки, личных сообщений и иных коммуникаций

Только суд может принять решение о возможности истребования переписки частного лица

Читать
закрыть

Лишат ли тунеядцев социальной пенсии в России?

Согласно Конституции и действующему законодательству, любой гражданин имеет право на пенсию

Также отсутствует определение понятия "тунеядство"

Читать
закрыть

Что может навредить здоровью питомцев в Новый год?

Угощение питомца едой с новогоднего стола может обернуться срочной поездкой в ветклинику

Новогодние праздники часто становятся испытанием для питомцев из-за фейерверков

Читать
закрыть

Кто останется без 13-й зарплаты?

Наиболее сложная ситуация сложилась в строительстве, где премии сократили почти повсеместно

Также проблема усугубляется в металлургии и машиностроении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика