Школьники и студенты смогут побыть экспертами Главархива Москвы

Фото: Главархив Москвы

Студенты и школьники смогут побыть экспертами Главархива Москвы в рамках третьего потока проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", посвященного воздухоплаванию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в проекте смогли учащиеся 8–11-х классов, а также студенты колледжей, прошедшие отбор. На протяжении трех недель им предстоит изучать настоящие архивные материалы и помогать специалистам определять документы, которые станут уникальными.

Как рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, новый поток проекта посвящен деятельности знаменитых конструкторов и воздухоплавателей. Учащиеся увидят документы по нереализованным моделям летательных аппаратов, переписки и личные дела конструкторов, а также материалы о развитии отечественного воздухоплавания.

"При этом в фондах Главархива представлены материалы как о широко известных конструкторах, так и о специалистах, чьи разработки до сих пор остаются малоизученными", – уточнил он.

Участниками проекта стали ребята, которые полно раскрыли заданную тему в конкурсном эссе. У них появилась возможность увидеть материалы в том числе о ранних проектах летательных аппаратов, например об аэромобилях.

Юные исследователи больше узнают об аэродинамике и устойчивости летательных аппаратов. Фонды Главархива содержат проекты автоматических стабилизаторов и устройств для восстановления продольного равновесия аэроплана, а также работы Бориса Юрьева и Николая Жуковского. Школьники и студенты рассмотрят и материалы о мягких крыльях аэроплана Апарина, работах Дмитрия Рябушинского и Павла Сухого, экспериментальных машинах Губина и Павлишина.

Проект Главархив Москвы реализовал при поддержке столичного департамента образования и науки на Московского центра воспитательных практик. В первом сезоне учащиеся рассмотрели около 1,5 тысячи архивных дел. Благодаря их помощи уникальными были признаны документы 21 известного деятеля, искусства, культуры и науки.

Во втором сезоне рассматривались истории героев Великой Отечественной войны, а также работы ученых из Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Христофора Леденцова. Третий сезон включает также изучение астрономии и освоение Арктики. Он продлится до конца учебного года, а участники очного этапа получат дипломы и подарки.

Ранее 5 лет исполнилось сервису Главархива Москвы "Моя семья". Он позволяет бесплатно изучить документы об истории семьи и рода. Уточняется, что с 2020 года объем материалов сервиса превысил уже 13,5 миллиона оцифрованных страниц.

