Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 февраля, 08:45

Общество

Школьники и студенты смогут побыть экспертами Главархива Москвы

Фото: Главархив Москвы

Студенты и школьники смогут побыть экспертами Главархива Москвы в рамках третьего потока проекта "Уникальные документы. Взгляд нового поколения", посвященного воздухоплаванию. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Принять участие в проекте смогли учащиеся 8–11-х классов, а также студенты колледжей, прошедшие отбор. На протяжении трех недель им предстоит изучать настоящие архивные материалы и помогать специалистам определять документы, которые станут уникальными.

Как рассказал начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко, новый поток проекта посвящен деятельности знаменитых конструкторов и воздухоплавателей. Учащиеся увидят документы по нереализованным моделям летательных аппаратов, переписки и личные дела конструкторов, а также материалы о развитии отечественного воздухоплавания.

"При этом в фондах Главархива представлены материалы как о широко известных конструкторах, так и о специалистах, чьи разработки до сих пор остаются малоизученными", – уточнил он.

Участниками проекта стали ребята, которые полно раскрыли заданную тему в конкурсном эссе. У них появилась возможность увидеть материалы в том числе о ранних проектах летательных аппаратов, например об аэромобилях.

Юные исследователи больше узнают об аэродинамике и устойчивости летательных аппаратов. Фонды Главархива содержат проекты автоматических стабилизаторов и устройств для восстановления продольного равновесия аэроплана, а также работы Бориса Юрьева и Николая Жуковского. Школьники и студенты рассмотрят и материалы о мягких крыльях аэроплана Апарина, работах Дмитрия Рябушинского и Павла Сухого, экспериментальных машинах Губина и Павлишина.

Проект Главархив Москвы реализовал при поддержке столичного департамента образования и науки на Московского центра воспитательных практик. В первом сезоне учащиеся рассмотрели около 1,5 тысячи архивных дел. Благодаря их помощи уникальными были признаны документы 21 известного деятеля, искусства, культуры и науки.

Во втором сезоне рассматривались истории героев Великой Отечественной войны, а также работы ученых из Общества содействия успехам опытных наук и их практических применений имени Христофора Леденцова. Третий сезон включает также изучение астрономии и освоение Арктики. Он продлится до конца учебного года, а участники очного этапа получат дипломы и подарки.

Ранее 5 лет исполнилось сервису Главархива Москвы "Моя семья". Он позволяет бесплатно изучить документы об истории семьи и рода. Уточняется, что с 2020 года объем материалов сервиса превысил уже 13,5 миллиона оцифрованных страниц.

Читайте также


образованиеобществогород

Главное

Как желание побыть наедине с собой влияет на отношения в паре?

Ситуации, когда пары могут проводить время вместе 24/7, являются скорее редкостью

Усталость от партнера и желание побыть одному – не признак того, что его разлюбили, а "психологическая гигиена"

Читать
закрыть

Как переговоры в Женеве изменят ход конфликта на Украине?

Эксперты уверены: стороны договорились о следующем раунде, значит, процесс идет позитивно

Предположительно, наибольшие достижения были достигнуты на военно-техническом треке

Читать
закрыть

Побьет ли циклон "Валли" рекорд по осадкам в Москве?

За три часа снегопада сугробы в столице прибавили 6–7 сантиметров

Высота снежного покрова приблизится к экстремальным значениям, но вряд ли их превзойдет

Читать
закрыть

Нужен ли в России реестр инвестблогеров?

В интернете распространяется много неквалифицированных советов

Эксперты уверены: огромный спектр рекомендаций может привести к серьезным последствиям

Читать
закрыть

Законно ли забирать у партнера подарки после расставания?

Требовать назад имущество, которое человек передал добровольно, невозможно

В подобной ситуации можно обратиться со встречным иском и потребовать моральную компенсацию

Читать
закрыть

Что известно о возможной блокировке Telegram в РФ с 1 апреля?

Эксперты допускают разные сценарии – от снятия ограничений до тотального запрета

Многие считают сообщения о блокировке информационным вбросом

Читать
закрыть

Сочетания с какими продуктами сделают пельмени полезным блюдом?

Готовить блюдо стоит в домашних условиях, контролируя его состав

Желательно, чтобы в пельменях не было соевого белка

Читать
закрыть

Нужно ли регулировать деятельность блогов о здоровье?

Любые врачебные советы должны находиться под контролем государства

Приносить реальную пользу могут блогеры, которые рассказывают о правах пациентов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика