Сервис "Поиск по архивам" объединил исторические документы с картой храмов Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

В сервисе "Поиск по архивам" появилась карта с храмами Москвы. Это позволит быстро найти метрические книги конкретного прихода и периода, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Раньше сделать это можно было только вручную. Чтобы точно привязать несколько тысяч оцифрованных документов к храмам и периодам, были использованы нейросети.

До 1918 года все важные события в жизни людей, такие как рождение, смерть или заключение брака, фиксировали в специальных метрических книгах. Один экземпляр хранился в каждой приходской церкви.

В сервисе "Поиск по архивам" содержится более 13 миллионов страниц метрических документов московских храмов. Нейросети проанализировали их содержание, разбили по периодам и определили принадлежность каждого документа к конкретному храму и периоду времени. При этом на карте отмечены и сохранившиеся, и утраченные храмы старой Москвы.

Начальник Главархива Москвы Ярослав Онопенко отметил, что данное обновление открывает "совершенно новые" возможности для жителей столицы и всех пользователей. Нововведения позволят узнать больше о своей семье и погрузиться в историю города. Технология распознавания рукописного текста и интеграция архивных документов с картой позволяют не только искать имена предков, но и видеть, где они проживали.

"Это значительно упрощает генеалогические исследования и делает их более наглядными. Пользователи могут в один клик открыть карточку прихода и выбрать метрические книги за нужный период. В этих документах отражены судьбы москвичей за последние 250 лет", – подчеркнул Онопенко.

Помимо этого, на сайте проекта представлена историческая информация о наиболее значимых храмах столицы. Например, в их числе церковь Николая Чудотворца в Сапожке, на месте которой сейчас находится Сапожковская площадь.

В 1801 году в ней состоялась тайное венчание графа Николая Шереметева с его бывшей крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой. В метрической записи она указана как "девица Праскевия Ивановна дочь Ковалевская".

Ранее стало известно, что число материалов виртуального музея "Москва – с заботой об истории", созданного Главархивом, превысило на сегодняшний день 5 миллионов. Виртуальный музей признан крупнейшим проектом, направленным на сохранение и популяризацию исторической памяти о столице.

Благодаря собранным материалам каждый желающий может ознакомиться с подлинными документами прошлых эпох, погрузиться в историю города и страны, стать исследователем истории столицы и даже поучаствовать в развитии проекта.

