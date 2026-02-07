В Москве арестован инспектор авиабезопасности по делу о финансировании терроризма

Фото: depositphotos/doomu

Московский суд отправил в СИЗО инспектора по безопасности одного из столичных аэропортов по обвинению в финансировании терроризма. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы дела.

По информации агентства, мужчина признал вину и оказывает содействие следствию. Он был заключен под стражу на 2 месяца.

Ранее российские спецслужбы совместно с сотрудниками Росгвардии задержали жителя Тамбовской области, который передал украинскому блогеру информацию об участвующих в спецоперации подразделениях российской армии. Кроме того, задержанный собирал деньги на нужды одной из проукраинских террористических организаций, которая запрещена в РФ.