ГД приняла закон об ужесточении контроля за финоперациями лиц, причастных к экстремизму

Фото: depositphotos/Vadymvdrobot

Госдума приняла одновременно во втором и третьем чтениях закон, согласно которому будет ужесточен контроль за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

Сейчас такие граждане могут совершать финансовые операции для обеспечения своей жизнедеятельности и проживающих с ними членов семьи, которые не имеют самостоятельных доходов. Речь идет о зарплате, стипендиях, пенсиях, пособиях. При этом максимум можно потратить 10 тысяч рублей на каждого члена семьи.

Согласно новому закону, правительство сможет определить виды других доходов, которые граждане из соответствующего списка смогут также тратить на обеспечение жизнедеятельности. При этом такие финансовые операции им необходимо сначала согласовать с Росфинмониторингом, подав заявление с описанием предполагаемых операций и указанием банков и счетов, через которые они будут проводиться.

Физлица, у которых средства заморожены, смогут уплачивать налоги, штрафы, а также другие обязательные платежи. Для этого также надо будет подать аналогичное заявление, но уже в межведомственную комиссию по противодействию финансированию терроризма и экстремизма.

При невозможности совершения операций через банковский счет нужно будет аргументированно обосновать это в заявлениях и указать иные способы. При удовлетворении такого заявления может быть ограничено количество используемых банковских счетов и способов совершения операций.

Если физлица, которые находятся в розыске, причастны к экстремизму и терроризму, то их операции будут приостановлены. Также приостанавливаться могут операции с деньгами лиц, которые причастны к диверсионной деятельности.

"Это важное и давно назревшее решение. Диверсанты и их пособники должны понимать, что понесут самое суровое наказание", – сказал зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин, слова которого приводит РИА Новости.

Закон предусматривает, что после появления на сайте Росфинмониторинга сведений о включении организации или физлица в такой список, активы будут блокироваться в течение 24 часов.

В соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), лиц, указанных в резолюциях Совета безопасности ООН, не будут предварительно уведомлять о блокировке средств.

Закон должен вступить в силу после его официального опубликования. При этом через 90 дней начнет действовать норма об установлении видов иного дохода, через 180 дней – о лицах в розыске и сроке блокировки активов, а через 420 дней – о проведении финансовых операций через счета, которые разрешит Росфинмониторинг или межведомственная комиссия.

Ранее Владимир Путин подписал закон, усиливающий уголовную ответственность за диверсии. Он дополнил статью УК России "Содействие диверсионной деятельности" положением, предусматривающим ответственность за склонение, вербовку или вовлечение несовершеннолетних в совершение диверсии.

За это предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, штраф в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также пожизненное заключение.

