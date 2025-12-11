ЮНЕСКО включила навык строительства юрт в список нематериального наследия

Фото: 123RF.com/iwciagr

Искусство строительства традиционной юрты внесено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО, сообщается на странице ООН по вопросам образования, науки и культуры в соцсети Х.

Решение было принято на 20-й сессии Межправительственного комитета сохранения культурного и нематериального наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели.

"Новая запись в списке нематериального наследия: традиционные знания и навыки строительства киргизских, казахских и каракалпакских юрт (тюркских кочевых жилищ)", – говорится на странице ООН.

Юрта представляет собой переносное жилище, состоящее из каркаса и войлочного покрытия. Поздравления от ЮНЕСКО по этому случаю получили Узбекистан, Казахстан и Киргизия.

Ранее в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО была включена итальянская кухня. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала это решение уникальным, так как организация впервые признала не отдельную категорию блюд, а национальную кулинарную традицию в целом.