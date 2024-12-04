Тайский суп "Том Ям Кунг" попал в список нематериального мирового наследия ЮНЕСКО

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Тайский острый суп с креветками "Том Ям Кунг" попал в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщила министр культуры Таиланда Судаван Вангсупхакиткосон.

"Решение о внесении "Том Ям Кунг" в список объектов всемирного нематериального наследия ЮНЕСКО было принято и запротоколировано Межправительственным комитетом по охране нематериального культурного наследия человечества на его 19 сессии, которая проходит в Асунсьоне, Парагвай", – цитирует ее РИА Новости.

По словам главы Минкульта, "Том Ям Кунг" является символом традиционного образа жизни тайцев. Вангсупхакиткосон также назвала суп одним из ярких элементов "мягкой силы" страны.

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