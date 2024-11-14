Россияне стали чаще есть гребешки и кальмары для снятия стресса

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Жители России стали чаще есть гребешки, мидии и кальмары, чтобы порадовать себя на фоне стресса, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Увеличение потребления моллюсков уже привело к росту их производства и импорта. Так, продажи моллюсков за семь месяцев 2024 года выросли в натуральном выражении на 19%. В денежном выражении продажи увеличились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.



Как отметил эксперт Герман Зверев, Россия является одним из крупнейших в мире добытчиков командорского кальмара, трубача и гребешка.

"Мидий, устриц, осьминогов мы добываем в небольшом объеме, поэтому покрываем "дефицит" дикой продукции отечественной аквакультурой или импортом", – сказал он.

При этом с января по сентябрь российские рыбопромышленники добыли 31,9 тысячи тонн моллюсков и беспозвоночных. Этот результат на 77,5% больше прошлогодних показателей. В свою очередь, производство мороженых, сушеных, соленых моллюсков или в рассоле выросло на 29,4%.

Также растут поставки из-за рубежа, особенно они увеличились из Китая. За девять месяцев Россия импортировала из страны уже 21,3 тысячи тонн моллюсков и беспозвоночных, рост составил 95,7%.

Все это эксперты объяснили тем, что паназиатская кухня становится популярной в меню россиян, независимо от уровня достатка. Кроме того, ее предпочитают и для приготовления дома.

"Если раньше том-ям, удон, вок, салаты с морепродуктами потребители ели в основном в ресторанах и кафе, то последние год-два сформировалась культура их приготовления дома", – сказал Зверев.

Он также добавил, что во время пандемии у людей укрепился тренд "на маленькие радости" на фоне стресса. В связи с этим люди радуют себя вкусной едой ресторанного уровня.

Москвичи могут попробовать необычных моллюсков на рыбных рынках "Москва – на волне". Там им удастся приобрести любые морепродукты, которые впоследствии приготовят и подадут в зоне "Готовим на месте".

На прилавках представлена анадара, также можно приобрести других дальневосточных моллюсков – мидию Грея и вонголе. Высокой популярностью пользуются императорские и хасанские устрицы.