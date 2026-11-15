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15 ноября, 17:51

Общество

Более 15 тыс заявок поступило на третий поток программы "Время героев"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Более 15 тысяч ветеранов специальной военной операции подали заявки на участие в отборе на третий поток образовательной программы "Время героев" с момента открытия регистрации. Об этом сообщили на сайте программы.

По решению Владимира Путина новый поток ориентирован на ветеранов СВО и военнослужащих без высшего образования.

Руководитель блока оценочных мероприятий программы "Время героев" Павел Безручко рассказал, что при разработке системы отбора участников и программы обучения был учтен опыт первых двух потоков. Основными критериями оценки станут боевые заслуги, отраженные в государственных наградах, и способности кандидатов, которые проверят с помощью эссе, тестов и собеседования.

"С учетом того, что программа предназначена для участников без высшего образования, состав тестов был модифицирован", – отметил Безручко.

Подать заявку можно до 25 января 2027 года на официальном сайте программы. После завершения регистрации организаторы соберут анкеты и эссе, затем участников ждет тестирование. Лучшие кандидаты по итогам оценки анкет, эссе и тестирования войдут в окончательный список участников программы.

Ранее ректор Президентской академии Алексей Комиссаров обратил внимание, что принципиальное отличие третьего потока заключается в расширении доступности, однако неизменными останутся способности кандидатов, их мотивация и готовность учиться и применять знания на благо России. Военный корреспондент Евгений Поддубный назвал третий поток мощным сигналом для военных на передовой.

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