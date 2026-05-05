Медведев назвал единство фронта и тыла главной чертой характера россиян

Народ России во все времена отличала особая внутренняя связь между теми, кто сражается, и теми, кто обеспечивает им опору в глубоком тылу. Об этом заявил зампред Совбеза РФ и председатель "Единой России" Дмитрий Медведев в рамках акции "Храним огонь Победы".

"Единство фронта и тыла, сплав мужества, труда и веры всегда были главными чертами характера нашей нации, нашего народа", – сказал Медведев.

Акция прошла одновременно в 12 регионах страны. Фракция совместно с "Газпромом" организовала синхронное подключение военных мемориалов к сетевому природному газу. Центральной площадкой стал мемориал "Аллея памяти" в Торжке Тверской области.

Ранее сообщалось, что в честь 81-й годовщины Победы проект "Молодежь Москвы" подготовил серию мероприятий, включающую выставки, экскурсии, патриотические концерты и возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны.

Например, акция "Голоса Победы" пройдет с 5 по 7 мая на станциях метро "Таганская" и "Мичуринский проспект". Юные москвичи исполнят патриотические песни, в том числе "Журавли", "Закаты алые", "Темная ночь".