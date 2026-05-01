Госучреждения Москвы изменили режим работы в майские праздники

01 мая, 12:06

К 9 Мая проект "Молодежь Москвы" организует выставки, экскурсии и встречи с героями

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Проект "Молодежь Москвы" подготовил серию мероприятий в честь 81-й годовщины Победы. В нее войдут выставки, экскурсии, патриотические концерты, возложение цветов у памятников героям Великой Отечественной войны, рассказала заммэра Наталья Сергунина.

"Накануне 9 Мая молодые москвичи посетят музейные комплексы, пообщаются с Героями России и Советского Союза, примут участие в историческом диктанте и акции "Вальс Победы", – отметила она.

В парке "Красная Пресня" открылась фотовыставка "Город героев", организованная при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО). Экспозиция объединила 17 ветеранов труда и боевых действий, военнослужащих, выполнявших задачи в зоне специальной военной операции (СВО), обладателей государственных наград за храбрость и мужество.

Также с 1 мая на портале "Молодежь Москвы" можно написать исторический диктант. Он посвящен важным событиям разных эпох, в том числе периоду Великой Отечественной войны. Проверить свои знания очно приглашают 6 мая, для этого нужно будет заранее зарегистрироваться. Участники, которые успешно ответят на вопросы, получат сертификаты.

5 мая столичные студенты проведут акцию "Вальс Победы" перед аркой главного входа ВДНХ. 200 пар в костюмах 1940-х годов станцуют под композицию "Майский вальс".

С 5 по 7 мая на станциях метро "Таганская" и "Мичуринский проспект" пройдет акция "Голоса Победы". В течение трех дней юные москвичи будут исполнять патриотические песни, например "Журавли", "Закаты алые", "Темная ночь".

6 мая в мультиформатных пространствах "Молодежь Москвы" в Холодильном переулке, на улице Измайловский Вал и проспекте Вернадского проведут встречи с Героями России и СССР.

На 7 мая для молодежи подготовили поездки в Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник и музей Зои Космодемьянской. Там для них организуют экскурсии, на которых расскажут о ключевых этапах Отечественной войны 1812 года и Великой Отечественной войны.

8 мая ребята возложат цветы у 17 памятников и мемориалов, установленных в честь героев страны.

Недавно на портале "Молодежь Москвы" стартовал новый проект. Жителей столицы приглашают поделиться рассказами о родственниках, близких или даже незнакомых людях, ставших примером служения Родине, отмеченных государственными наградами за свой труд, отвагу и профессиональные достижения. Прислать историю можно до конца года. После рассмотрения тексты будут опубликованы в разделе "Город героев".

В начале апреля в столице начался набор в волонтерский корпус ко Дню Победы. Более 2 тысяч добровольцев поучаствуют в проведении таких акций, как "Спасибо герою", "Георгиевская лента" и "Улицы героев". Прием заявок открыт до 6 мая на официальном сайте ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил проведение парада Победы на Красной площади 9 мая. В воздушной части программы пролетят пилотажные группы, а самолеты Су-25 окрасят небо в цвета российского флага.

Однако в этом году в мероприятии не примут участие колонна военной техники, а также парадные расчеты суворовских, нахимовских училищ и кадетских корпусов. Как пояснили в Минобороны РФ, это решение обусловлено текущей оперативной обстановкой.



