Более 3,5 тыс декоративных элементов установят в столице ко Дню Победы

В Москве ко Дню Победы установят свыше 3 500 декоративных элементов. Об этом рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году мы отмечаем 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне. К этой знаменательной дате традиционно оформим город-герой Москву <...>. Согласно концепции, основным цветом праздничного оформления традиционно стал красный – цвет знамени Победы", – добавил вице-мэр.

Тематические декоративные конструкции появятся на въездах в город. У станций метро, на вокзалах, набережных и вылетных магистралях установят флаговые композиции. Опоры освещения декорируют флаговыми консолями, а на перилах 11 мостов разместят более 2 тысяч флагов. Декоративные конструкции установят в пешеходных зонах и парках во всех административных округах столицы.

Например, на ВДНХ, Дорогомиловской Заставе и Триумфальной площади появятся ансамбли из флагов и 11-метровой "Звезды Победы". Возле здания Минобороны РФ на Фрунзенской набережной установят декоративные конструкции "Звезда Победы" и "Салют Победы", а на фасаде здания разместят элементы с обозначением годов войны.

Десятки красно-голубых флагов появятся на Поклонной горе и Триумфальной площади, в парке Победы – декоративные яблони с георгиевскими лентами. Кроме того, в парке "Зарядье", на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере возведут мультимедийные конструкции, на которых будут транслировать поздравительные открытки.

На площадях возведут декорации "Звезда" и "Орден Победы", а также различные фотозоны. Последние, в частности, появятся у здания Центрального музея Вооруженных сил РФ, на Манежной, Суворовской и Триумфальной площадях, на Садовой-Кудринской улице, возле Павелецкого и Ярославского вокзалов, зданий Московского городского совета ветеранов и Государственного музея обороны Москвы, на смотровой площадке на Воробьевых горах и в парке "Зарядье".

Ранее специалисты приступили к монтажу трибун и декораций к проведению парада Победы на Красной площади. При этом в параде 9 Мая не будут участвовать колонна военной техники, парадные расчеты суворовских, нахимовского училищ и кадетских корпусов. Это объясняется текущей оперативной обстановкой.

