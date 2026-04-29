29 апреля, 15:15

Зона для настольного тенниса и бадминтона открылась на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Новая игровая зона с 10 теннисными столами и площадкой для бадминтона открылась на территории ВДНХ в Москве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале выставочного комплекса.

Спортивное пространство находится на площади Промышленности, между павильонами № 57 "Россия – моя история" и № 58 "Музей славянской письменности "Слово".

Для посетителей также работает пункт проката инвентаря, в том числе ракеток, шариков и воланов. Игровая зона работает по будням с 11:00 до 21:00, в выходные и праздники – с 11:00 до 22:00. Выдача инвентаря завершается за 30 минут до закрытия.

Ознакомиться с условиями аренды и стоимостью можно на официальном сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что каток на Привольной улице в районе Выхино-Жулебино обновят в рамках новой городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха. В рамках работ специалисты сделают раздевалки, пункт проката, кафе и медпункт. Также появятся ограждения и освещение.

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по атлетической гимнастике

Читайте также


спортгород

Главное

Как сохранить самооценку из-за негативных комментариев?

Важно грамотно подходить к негативным комментариям в свой адрес в соцсетях

Для объективной оценки стоит сравнивать себя в нескольких плоскостях

Читать
закрыть

Введут ли в России оплату за зарубежный трафик?

Эксперты уверены: платный зарубежный трафик – единственный доступный способ ограничений

Меры приведут к дополнительным затратам для операторов и пользователей

Читать
закрыть

Нужно ли продлевать в России майские праздники за счет январских?

Весна гораздо лучше подходит для активного отдыха на природе

Однако эксперты уверены: большинство россиян привлекают именно новогодние каникулы

Читать
закрыть

Зачем нужен единый реестр учета домашних животных в РФ?

Мера поможет с поиском потерявшихся питомцев

Реестр будет направлен на легализацию деятельности заводчиков

Читать
закрыть

Что будет с туризмом в Туапсе после атаки на НПЗ?

Курортные поселки в окрестностях Туапсе пока не пострадали

Однако на фоне произошедшего количество бронирований туров сократилось на 15%

Читать
закрыть

Какие социальные навыки помогут развить танцы?

Танцы помогают побороть замкнутость

Все групповые форматы таких занятий дадут чувство единения с окружающими

Читать
закрыть

Почему россияне страдают от бессонницы на фоне блокировок?

Ограничения не позволяют следить за новостями днем, поэтому люди это делают перед сном

Это приводит к ударной дозе информации и всплеску кортизола

Читать
закрыть

Что обязательно нужно сделать на даче в майские праздники?

Важно разрыхлить землю на всех грядках

Семена можно и нужно сеять в начале мая

Читать
закрыть

