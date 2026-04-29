Зона для настольного тенниса и бадминтона открылась на ВДНХ

Фото: vdnh.ru

Новая игровая зона с 10 теннисными столами и площадкой для бадминтона открылась на территории ВДНХ в Москве. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале выставочного комплекса.

Спортивное пространство находится на площади Промышленности, между павильонами № 57 "Россия – моя история" и № 58 "Музей славянской письменности "Слово".

Для посетителей также работает пункт проката инвентаря, в том числе ракеток, шариков и воланов. Игровая зона работает по будням с 11:00 до 21:00, в выходные и праздники – с 11:00 до 22:00. Выдача инвентаря завершается за 30 минут до закрытия.

Ознакомиться с условиями аренды и стоимостью можно на официальном сайте ВДНХ.

Ранее стало известно, что каток на Привольной улице в районе Выхино-Жулебино обновят в рамках новой городской программы модернизации инфраструктуры зимнего и летнего отдыха. В рамках работ специалисты сделают раздевалки, пункт проката, кафе и медпункт. Также появятся ограждения и освещение.