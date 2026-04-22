Фестиваль болельщиков пройдет 1 мая около стадиона "РЖД Арена" в Москве

Фестиваль болельщиков пройдет 1 мая на территории перед стадионом "РЖД Арена". Об этом сообщила пресс-служба департамента спорта Москвы.

В программу мероприятия войдут тематические развлечения, выступления артистов и автограф-сессии. Гости смогут поиграть в настольный футбол, аэрофутбол, робофутбол и VR-футбол.

"Каждый сможет проверить свои навыки и получить заряд адреналина вне футбольного поля", – отметили в департаменте.

Главным событием фестиваля станет кулинарный поединок с участием шеф-повара и телеведущего Ильи Захарова, футболистов Руслана Нигматуллина и Эмира Спахича. Участие в мероприятии бесплатное, подробности опубликованы на сайте фестиваля.

Помимо этого, 25–26 апреля в столице пройдет полумарафон. Для участников подготовили дистанции 5 и 21,1 километра, эстафеты и детские забеги.

В связи с этим на ряде городских улиц ограничат движение транспорта. Перекрытия затронут центр, запад и юго-запад Москвы.