Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

22 апреля, 09:09

Транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На ряде столичных улиц ЦАО, ЗАО и ЮЗАО ограничат движение транспорта с 24 по 26 апреля из-за Московского полумарафона. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, движение закроют на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях с 08:00 пятницы, 24 апреля, до 23:00 воскресенья, 26 апреля.

В субботу, 25 апреля, с полуночи до 15:00 в связи с забегом на дистанцию 5 километров будет закрыт участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к проспекту. С 09:00 до 15:00 движение перекроют и в обратную сторону. На всех перекрытых участках временно запретят парковку.

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Кроме того, 26 апреля из-за полумарафона на 21,1 километра временно перекроют ряд улиц и набережных. С полуночи до 14:00 ограничат движение по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях.

При этом основные ограничения начнут действовать с 08:00. Например, до 12:00 закроют участки:

  • улицы Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе;
  • Воробьевскую набережную от Андреевской набережной до Воробьевского шоссе;
  • Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста.

В это же время будет закрыта Бережковская набережная от Бережковского до Бородинского моста и боковой проезд Большой Дорогомиловской улицы от Бережковской набережной до Бородинского моста.

Пречистенскую набережную перекроют с 08:15 до 12:00. Ограничение будет действовать от Новокрымского проезда до улицы Ленивки. Кроме того, перекрытие будет до 12:20 – Бородинский мост от Большой Дорогомиловской улицы до Смоленской улицы и до 12:40 – Новокрымский проезд от Зубовского бульвара до Пречистенской набережной.

С 08:15 до 14:00 будут недоступны для проезда:

  • Смоленская улица от Бородинского моста до Смоленской площади;
  • Смоленская площадь от Смоленской улицы до 2-го Смоленского переулка;
  • Смоленский бульвар от Смоленской площади до Зубовского бульвара;
  • Зубовский бульвар от Смоленского бульвара до Крымского моста.

Помимо этого, ограничения с 08:30 до 13:00 затронут Кремлевскую набережную от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста, а также Москворецкую набережную от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.

Фото: телеграм-канал "Дептранс.Оперативно"

Проезд будет недоступен на Москворецкой улице от набережной до Большого Москворецкого моста, на Большом Москворецком мосту от Москворецкой улицы до Лубочного переулка, а также на Малом Москворецком мосту от Лубочного переулка до Большой Ордынки. Ограничения будут действовать в период с 08:30 до 13:10.

С этого же времени до 13:40 недоступными для проезда станут Большая Ордынка от Малого Москворецкого моста до улицы Коровий Вал, Житная от улицы Коровий Вал до Октябрьского тоннеля, а также сам Октябрьский тоннель от улицы Коровий Вал до улицы Крымский Вал.

В свою очередь, ограничения до 13:45 затронут Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста, а также сам мост от Крымского Вала до Зубовского бульвара. Кроме того, до 14:10 будет недоступна для проезда Ростовская набережная от Смоленской улицы до Саввинской набережной.

До 14:30 будет закрыто движение по Саввинской набережной от Ростовской до Новодевичьей набережной, по Новодевичьей набережной от Саввинской набережной до Бережковского моста и по Лужнецкой набережной от Бережковского моста до улицы Лужники. С 08:30 до 15:00 перекроют улицу Лужники – от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 23.

До завершения мероприятия на всех перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку.

Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля. В программу включены дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые. Ожидаются бегуны из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.

транспортспортгород

