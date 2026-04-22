Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

На ряде столичных улиц ЦАО, ЗАО и ЮЗАО ограничат движение транспорта с 24 по 26 апреля из-за Московского полумарафона. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В частности, движение закроют на Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина в обоих направлениях с 08:00 пятницы, 24 апреля, до 23:00 воскресенья, 26 апреля.

В субботу, 25 апреля, с полуночи до 15:00 в связи с забегом на дистанцию 5 километров будет закрыт участок улицы Косыгина от Мичуринского проспекта до Ленинского проспекта в направлении к проспекту. С 09:00 до 15:00 движение перекроют и в обратную сторону. На всех перекрытых участках временно запретят парковку.



Кроме того, 26 апреля из-за полумарафона на 21,1 километра временно перекроют ряд улиц и набережных. С полуночи до 14:00 ограничат движение по улице Косыгина от проспекта Вернадского до Университетской площади в обоих направлениях.

При этом основные ограничения начнут действовать с 08:00. Например, до 12:00 закроют участки:



улицы Косыгина от Университетской площади до Мичуринского проспекта и от Мичуринского проспекта до Воробьевского шоссе;

Воробьевскую набережную от Андреевской набережной до Воробьевского шоссе;

Воробьевское шоссе от улицы Косыгина до Бережковского моста.

В это же время будет закрыта Бережковская набережная от Бережковского до Бородинского моста и боковой проезд Большой Дорогомиловской улицы от Бережковской набережной до Бородинского моста.

Пречистенскую набережную перекроют с 08:15 до 12:00. Ограничение будет действовать от Новокрымского проезда до улицы Ленивки. Кроме того, перекрытие будет до 12:20 – Бородинский мост от Большой Дорогомиловской улицы до Смоленской улицы и до 12:40 – Новокрымский проезд от Зубовского бульвара до Пречистенской набережной.

С 08:15 до 14:00 будут недоступны для проезда:



Смоленская улица от Бородинского моста до Смоленской площади;

Смоленская площадь от Смоленской улицы до 2-го Смоленского переулка;

Смоленский бульвар от Смоленской площади до Зубовского бульвара;

Зубовский бульвар от Смоленского бульвара до Крымского моста.

Помимо этого, ограничения с 08:30 до 13:00 затронут Кремлевскую набережную от улицы Ленивки до Большого Москворецкого моста, а также Москворецкую набережную от Кремлевской набережной до Китайгородского проезда.



Проезд будет недоступен на Москворецкой улице от набережной до Большого Москворецкого моста, на Большом Москворецком мосту от Москворецкой улицы до Лубочного переулка, а также на Малом Москворецком мосту от Лубочного переулка до Большой Ордынки. Ограничения будут действовать в период с 08:30 до 13:10.

С этого же времени до 13:40 недоступными для проезда станут Большая Ордынка от Малого Москворецкого моста до улицы Коровий Вал, Житная от улицы Коровий Вал до Октябрьского тоннеля, а также сам Октябрьский тоннель от улицы Коровий Вал до улицы Крымский Вал.

В свою очередь, ограничения до 13:45 затронут Крымский Вал от Октябрьского тоннеля до Крымского моста, а также сам мост от Крымского Вала до Зубовского бульвара. Кроме того, до 14:10 будет недоступна для проезда Ростовская набережная от Смоленской улицы до Саввинской набережной.

До 14:30 будет закрыто движение по Саввинской набережной от Ростовской до Новодевичьей набережной, по Новодевичьей набережной от Саввинской набережной до Бережковского моста и по Лужнецкой набережной от Бережковского моста до улицы Лужники. С 08:30 до 15:00 перекроют улицу Лужники – от Лужнецкой набережной до дома 24, строения 23.

До завершения мероприятия на всех перекрытых участках будет действовать временный запрет на парковку.

Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля. В программу включены дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые. Ожидаются бегуны из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.