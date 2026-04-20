20 апреля, 13:42

Спорт

Этап кубка для бегунов старше 35 лет пройдет на Московском полумарафоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На Московском полумарафоне пройдет этап кубка для бегунов в возрасте от 35 лет. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Специальный кубок учрежден Беговым сообществом. Соревнование состоится в рамках четырех этапов: Московский полумарафон, полумарафон "Северная столица", забег на 10 километров на марафоне "Белые ночи" и забег на 42,2 километра на Московском марафоне.

"Победитель определится по набранным очкам на четырех этапах в зависимости от занятых мест в своих возрастных категориях. Победители и призеры определятся отдельно среди мужчин и женщин в 10 возрастных категориях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что призеры в каждой возрастной категории получат денежные выплаты.

Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля. В программу включены дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги. Событие будет организовано при поддержке правительства Москвы и департамента спорта.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые. Ожидаются бегуны из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.

Читайте также


Опасен ли астероид "Апофис" для Земли?

Крупный астероид "Апофис" приблизится к Земле 13 апреля 2029 года

Эксперты уверены: опасного сближения не предвидится

Читать
закрыть

Как введение "пятой четверти" отразится на российских школьниках?

Эксперты уверены: реформа вырастит "поколение невротиков"

Более того, "пятая четверть" перегрузит учителей

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей до конца апреля?

В ночь с 21-го на 22-е число ожидаются заморозки

Пасмурная погода сохранится и 25 апреля, и 26-го

Читать
закрыть

Как стать донором крови в Москве?

Можно обратиться в любое отделение переливания крови при больницах

В регистратуре донор должен заполнить анкету и еще несколько документов

Читать
закрыть

Что известно о супругах, зарезавших друг друга в Мытищах?

В Подмосковье произошло двойное убийство – актера театра Владислава Бенграфа и его супруги

В квартире пары поздно ночью слышались крики

Читать
закрыть

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

