Этап кубка для бегунов старше 35 лет пройдет на Московском полумарафоне

На Московском полумарафоне пройдет этап кубка для бегунов в возрасте от 35 лет. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Специальный кубок учрежден Беговым сообществом. Соревнование состоится в рамках четырех этапов: Московский полумарафон, полумарафон "Северная столица", забег на 10 километров на марафоне "Белые ночи" и забег на 42,2 километра на Московском марафоне.

"Победитель определится по набранным очкам на четырех этапах в зависимости от занятых мест в своих возрастных категориях. Победители и призеры определятся отдельно среди мужчин и женщин в 10 возрастных категориях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что призеры в каждой возрастной категории получат денежные выплаты.

Московский полумарафон состоится 25 и 26 апреля. В программу включены дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративная и студенческая эстафеты, а также детские забеги. Событие будет организовано при поддержке правительства Москвы и департамента спорта.

В этом году около 40% участников выйдут на старт впервые. Ожидаются бегуны из 33 стран, 80 регионов России и почти 500 городов.