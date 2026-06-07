Объявлена новая номинация конкурса "Московские мастера"

Фото: пресс-служба КОСиМП

Начался прием заявок на конкурс "Московские мастера" в новой номинации для организаторов волонтерской деятельности. Документы необходимо подать до 30 июня, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"На конкурс приглашаются волонтеры, которые помогают в развитии социально значимых инициатив и организации мероприятий не менее года. Участников ждут три этапа. Имена победителей назовут в июле", – сказала она.

В рамках первого этапа участникам необходимо будет рассказать о своем вкладе в продвижение культуры добрых дел в прошлом году. Им предстоит отправить видеоролик с рассказом о своих главных волонтерских достижениях.

После этого состоится тестирование по основам добровольческой деятельности. Кандидатам также нужно поделиться своими планами. Финалисты будут демонстрировать свои навыки на практике. Оценит умения участников экспертный совет.

Подробная информация представлена на специальной странице ресурсного центра "Мосволонтер".

Ранее в Москве стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО). Подать заявку можно до 2 июля, всего представлено 12 номинаций. Для претендентов запустят обучающую программу.

