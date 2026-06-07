Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 июня, 15:18

Общество

Новые методы лечения опухоли мозга разработали в России

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Российские медики и ученые разработали инновационные решения для диагностики и лечения опухоли мозга – глиомы. Об этом РИА Новости рассказали в Минобрнауки РФ.

Среди наиболее эффективных методов – ПЭТ/КТ с применением радиофармпрепарата, который состоит из радиоактивных аптамеров, являющихся синтетическими молекулами ДНК. При внутривенном введении они четко показывали размещение опухоли.

Аптамеры связывали с уже имеющимися противоопухолевыми молекулами, что повышало их доставку к клеткам глиомы. Кроме того, обнаружены аптамеры, повышающие чувствительность клеток опухоли к лучевой терапии. Они также не дают им распространиться на здоровую ткань. Это снижает вероятность рецидива.

Помимо этого, специалисты изучают метод перепрограммирования патогенных клеток с применением коктейля GQ comby, который содержит несколько молекул, отметила доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова. Молекулы превращают опасные клетки в здоровые.

Отмечается, что эффективность методов подтверждена. Их патентуют и готовят к доклиническим исследованиям.

Ранее сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклинические исследования вакцины от глиобластомы – самой злокачественной опухоли головного мозга. Скоро организация получит разрешение на клиническое применение препарата.

Биолог рассказала о принципе работы российской онковакцины

Читайте также


медицинаобщество

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика