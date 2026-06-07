Новые методы лечения опухоли мозга разработали в России

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Российские медики и ученые разработали инновационные решения для диагностики и лечения опухоли мозга – глиомы. Об этом РИА Новости рассказали в Минобрнауки РФ.

Среди наиболее эффективных методов – ПЭТ/КТ с применением радиофармпрепарата, который состоит из радиоактивных аптамеров, являющихся синтетическими молекулами ДНК. При внутривенном введении они четко показывали размещение опухоли.

Аптамеры связывали с уже имеющимися противоопухолевыми молекулами, что повышало их доставку к клеткам глиомы. Кроме того, обнаружены аптамеры, повышающие чувствительность клеток опухоли к лучевой терапии. Они также не дают им распространиться на здоровую ткань. Это снижает вероятность рецидива.

Помимо этого, специалисты изучают метод перепрограммирования патогенных клеток с применением коктейля GQ comby, который содержит несколько молекул, отметила доктор биологических наук, профессор РАН Галина Павлова. Молекулы превращают опасные клетки в здоровые.

Отмечается, что эффективность методов подтверждена. Их патентуют и готовят к доклиническим исследованиям.

Ранее сотрудники Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершили доклинические исследования вакцины от глиобластомы – самой злокачественной опухоли головного мозга. Скоро организация получит разрешение на клиническое применение препарата.