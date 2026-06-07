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07 июня, 13:36

Транспорт

Депутат ГД Саблин: в сентябре состоится открытие участка трассы в южной части Троицка

Фото: Анна Михайлова

Новый автомобильный выезд из Троицка от улицы Академика Черенкова до 42-го километра Калужского шоссе откроется в сентябре этого года. По поручению Героя России, депутата Госдумы, члена фракции "Единая Россия" Дмитрия Саблина участники рабочей группы "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры" провели общественную инспекцию хода строительства дороги.

"Вместе с представителями профильных департаментов правительства Москвы, которые входят в рабочую группу "Гарантии и приоритеты социальной инфраструктуры", контролируем ход работ по развитию улично-дорожной сети в южной части Троицка. Вдоль новой дороги от улицы Академика Черенкова до 42-го километра Калужского шоссе обустроили четыре современных остановочных павильона с видеокамерами, также установили опоры наружного освещения. Благодаря намеченному на сентябрь запуску транспортного узла путь до Калужского шоссе – основной магистрали Новой Москвы – станет короче и комфортнее", – отметил Саблин.

Депутат Госдумы добавил, что сейчас на объекте идет обустройство газонов и тротуаров, также ведется озеленение территории – здесь высадят около 2 тысяч деревьев и кустарников. Ливневая канализация вдоль участка готова на 70%. Общая протяженность нового выезда из Троицка составит около 2 километров. Дорога пройдет от места пересечения действующего участка улицы Академика Черенкова с улицей Академика Франка. В ходе работ для удобства автомобилистов также обустроят съезд на улицу Академика Дыхне.

Как сообщалось ранее, в столице с 2011 года построили около километров дорог – это почти 30% от всей улично-дорожной сети мегаполиса. В 2025 году построили и реконструировали свыше 105 километров дорог.

Один из крупных проектов, который реализуется в настоящее время, – дорога Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Она будет достроена в этом году. После открытия пятого, финишного участка трасса станет важнейшим элементом транспортной инфраструктуры Троицкого, Новомосковского, Южного и Юго-Западного административных округов.

Дорога свяжет ключевые вылетные магистрали – Минское, Киевское, Боровское, Калужское и Варшавское шоссе. Кроме того, она обеспечит соединение с еще одной крупнейшей столичной автодорогой – Московским скоростным диаметром.

Помимо этого, магистраль послужит дублером юго-западной и южной частей МКАД, а также позволит перераспределить транспортные потоки. Ожидается, что благодаря открытию новой дороги нагрузка на кольцевую автодорогу снизится примерно на 16%, а Варшавское и Калужское шоссе разгрузятся на 12–13%.

Ранее заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал, что движение транспорта по финальному участку Московского скоростного диаметра (МСД) запустят до конца этого года. Он отметил, что с 2011 года городские власти ежегодно вводят в среднем около 100 километров дорог.

Основные работы, по словам заммэра Москвы, проходят в теплое время года. Однако и за холодный сезон с начала года за счет городского бюджета было введено свыше 12 километров дорог.

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