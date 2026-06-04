Более 12 километров дорог построили в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Свыше 12 километров новых дорог было построено в Москве в рамках Адресной инвестиционной программы с начала 2026 года. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов на ПМЭФ.

Развитие транспортной инфраструктуры мегаполиса, по его словам, является одним из ключевых направлений работы городских властей. Среди появившихся трасс он выделил дублер Калужского шоссе от трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до МКАД, участки Южной рокады и южного направления Московского скоростного диаметра, а также дороги для района Крюково в Зеленограде.

В частности, в рамках проекта дублера Калужского шоссе возвели более 5 километров новых дорог. Этот участок Коммунарского шоссе существенно улучшил транспортную доступность района Коммунарка, где проживают около 150 тысяч человек, а также снял нагрузку с основного шоссе.

В то же время на участке Южной рокады от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка проложили 2,6 километра. Данный отрезок стал последним участком магистрали, который связал Капотню и Рублевское шоссе. Параллельно было реконструировано 1,5 километра прилегающих улиц, где теперь движение организовано по одной-двум полосам. Для пешеходов же появился подземный переход на Кантемировской улице.

В свою очередь, в районе Чертаново Центральное минувшей весной ввели в эксплуатацию 0,7 километра новых дорог. Там появились два однополосных съезда между МСД и улицей Подольских Курсантов, каждый из которых превышает 260 метров в длину. Ранее для проезда с внутренней стороны МСД на данную улицу водителям приходилось делать крюк через Дорожную улицу. Новые съезды сократили перепробег в среднем на 2,5 километра.

В районе Крюково Зеленоградского округа вместе с тем завершили работы по строительству и реконструкции улично-дорожной сети протяженностью 3 километра, ограниченной Кутузовским шоссе, улицами Середниковской и Дмитрия Разумовского. В ходе мероприятий построили подъездную дорогу к физкультурно-оздоровительному комплексу и соединили ее с Малинской улицей. Также организовали круговое движение на пересечении Середниковской улицы и Проектируемого проезда № 707, а для велосипедистов оборудованы специальные дорожки.

Как отметил глава департамента строительства, транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков, до конца года планируется завершить еще несколько масштабных транспортных объектов. Среди них – строительство южного участка МСД на пересечении с Каспийской улицей, а также открытие обновленных Крутицкой и части Симоновской набережных.

"В рамках этого проекта не только модернизируем прилегающую дорожную инфраструктуру, но и создаем новые прогулочные, рекреационные зоны", – добавил он.

Параллельно специалисты выполняют работы по переразметке. Эти усилия позволили удвоить пропускную способность съезда с МСД на Шоссейную улицу.

До этого на северном съезде с южного участка МСД до перекрестка с Шоссейной улицей было по две полосы в обоих направлениях, но пропускной способности поворота в сторону Волгоградского проспекта было мало. В этом месте наблюдался основной поток автомобилей. Теперь до перекрестка обустроены три полосы.