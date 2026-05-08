Асфальт обновят на трех участках Садового кольца в 2026 году

В 2026 году специалисты комплекса городского хозяйства планируют отремонтировать асфальтовое покрытие на трех участках Садового кольца. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проводим мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия", – отметил он.

Речь идет об улицах Большой Садовой, Садовой-Кудринской и Садовой-Триумфальной. В прошлом году специалисты уже отремонтировали 28 участков кольцевой магистрали, включая Крымский мост, Самотечную эстакаду, улицы Садовую-Спасскую и Садовую-Черногрязскую.

Одной из причин регулярного ремонта автодорог является образование колеи, которая возникает из-за интенсивного движения транспорта. В результате она не только доставляет дискомфорт водителям, но и может негативно влиять на безопасность дорожного движения.

Поэтому специалисты регулярно проверяют состояние дорожного покрытия, следят за гарантийными сроками и своевременно меняют асфальт. Все работы обычно проводятся в ночное время, когда интенсивность трафика ниже.

Сам ремонт проходит в несколько этапов. Сначала рабочие фрезеруют покрытие, затем ремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, затем укладывают новый асфальт. В конце наносят дорожную разметку.

Бирюков напомнил, что для укладки нового покрытия в столице применяют самые современные технологии и используют асфальтобетонные смеси, которые производятся на заводах, принадлежащих городу.

Ранее стало известно о планах властей заменить асфальтовое покрытие почти на 30 участках Московской кольцевой автодороги (МКАД). Работы затронут участки между улицей Капотней и Бесединской транспортной развязкой, Ярославским шоссе и Хабаровской улицей, а также между Калужским и Киевским шоссе.

