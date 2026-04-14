Работы по ремонту дорог начались в Москве

Работы по ремонту дорог в рамках подготовки к новому осенне-зимнему периоду начались в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

Как рассказал заммэра Петр Бирюков, специалистам предстоит отремонтировать асфальт на крупных вылетных магистралях, во дворах и на улицах. Работы начались после установления в городе положительных температур.

Например, будет обновлено дорожное покрытие на участках МКАД и ТТК, Моховой улице, Москворецкой набережной, Ленинском и Рязанском проспектах. Регулярный ремонт дорог необходим из-за возникновения колейности в результате интенсивного движения.

Отмечается, что в столице тщательно следят за состоянием дорог и меняют полотно сразу после истечения гарантийного срока. Чтобы горожанам было комфортно, работы, как правило, проводят по ночам.

Сначала специалисты удалят старое покрытие, затем отремонтируют смотровые колодцы и дождеприемные решетки, после чего уложат новый асфальт и нанесут на него разметку. В ходе работ применяются новые технологии и используются асфальтобетонные смеси столичного производства.

Также в Москве стартовали работы по обновлению фасадов многоквартирных домов. После ремонта они прослужат еще не менее 30 лет. Их не только ремонтируют, но и обрабатывают специальными средствами, которые защищают материал от разрушений из-за перепадов температур и повышенной влажности.

