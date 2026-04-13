Новости

Новости

13 апреля, 12:49

Город

В Москве начались работы по ремонту фасадов жилых домов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В Москве стартовали ремонтные работы по обновлению фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В этом году выполним капремонт более 600 фасадов, самые масштабные работы пройдут в Центральном, Южном и Западном административных округах", – рассказал Бирюков.

По словам заммэра, обновление фасада является важной частью капитального ремонта, так как это не только обновление внешнего вида строения, но и поддержание теплового контура. Он пояснил, что для каждого вида фасадов используется индивидуальная технология, которая полноценно восстанавливает технические характеристики и облик зданий.

Бирюков привел примеры: при ремонтных работах кирпичного фасада проводится обработка, защищающая материал от последующего разрушения из-за воздействия температуры и повышенной влажности; при ремонте окрашенных фасадов сначала исправляется геометрия панелей, а потом они грунтуются и окрашиваются в два слоя; фасады с облицовкой в виде мелкоразмерной керамической плитки ремонтируют при помощи полимерцементной смеси на армирующих сетках.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства отметил, что фасады, отремонтированные в соответствии с вышеперечисленными технологиями, прослужат не менее 30 лет.

Ранее началась подготовка к летнему сезону в столичных парках. Как рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, специалисты подготовят свыше 290 гектаров газонов, проведут ремонт и покраску порядка 14 тысяч урн и скамеек, а также займутся цветниками и клумбами.

