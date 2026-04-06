06 апреля, 11:42

Город

В московских парках начинается подготовка к летнему сезону

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Московские парки начали готовить к летнему сезону. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Как рассказал руководитель департамента культуры Алексей Фурсин, специалисты подготовят свыше 290 гектаров газонов, проведут ремонт и покраску порядка 14 тысяч урн и скамеек, а также займутся цветниками и клумбами. Кроме того, будет обновлено покрытие детских и спортивных площадок общей площадью 4,2 тысячи "квадратов", подготовят к работе и фонтаны.

Например, в Парке Горького обновят более 20 гектаров газонов, установят и проведут ремонт тысячи урн и скамеек. Будут заменены и 4 тысячи квадратных метров покрытий детских и спортивных площадок. В том числе специалисты очистят и проверят исторический фонтан "Девушка на буме", чтобы подготовить его к работе.

В музее-заповеднике "Коломенское" особое внимание уделят цветникам общей площадью 200 "квадратов", а также разобьют 50 гектаров газонов. Будет проведена обрезка деревьев и кустарников. Скамейки и урны покрасят.

В Измайловском парке будут покрашены ограждения общей протяженностью свыше 2,9 тысячи метров, а также 350 урн, скамеек, беседок, детских комплексов. Специалистам предстоит очистить газон площадью 113 тысяч "квадратов" и привести в порядок цветники для посадки свыше 10 тысяч цветов гвоздики китайской. Также внимание уделят фонтанам.

В зоне отдыха "Терлецкая дубрава" и парке у прудов "Радуга" разобьют 14 гектаров газона, обновят покрытие игровых и спортивных площадок, покрасят свыше 550 урн и скамеек.

В музее-заповеднике "Царицыно" проведут ремонт и покраску более 3 тысяч малых архитектурных форм, а также ограждений площадью 13 тысяч "квадратов". Также будут приведены в порядок газоны площадью 70 гектаров и цветники.

В Таганском парке и детском парке имени Н. Н. Прямикова внимание уделят фонтанам, беседкам, детским площадкам и уличным тренажерам.

В парке "Северное Тушино" планируется отремонтировать и покрасить ограждения площадью 900 квадратных метров, 600 урн и скамеек, обновить свыше 3,8 тысячи "квадратов" цветников. Дорожки получат новую разметку.

В усадьбе Воронцово специалисты приведут в порядок здания, порядка 100 информационных щитов, а также поменяют песок на игровых площадках. Помимо этого, там разобьют 10 гектаров газонов и заменят плитку у дорожек площадью 29 тысяч "квадратов". Кроме того, будет проведена обрезка 49 деревьев.

Еще в марте в парке "Сокольники" началось обустройство розариев. В теплицах также пересаживают агавы, подкармливают растения, делают обрезку деревьев. В этом месяце с роз будут сняты укрытия, после чего их начнут обрабатывать.

В музее-заповеднике "Кузьминки-Люблино", ландшафтном парке "Митино", в саду имени Н. Э. Баумана и Лефортовском парке также будут покрашены порядка 300 скамеек, урны и ограждения. Займутся и обновлением покрытия игровых и спортивных площадок, а также подготовкой фонтанов к работе.

Ранее специалисты столичного комплекса городского хозяйства перевели всю дорожно-уборочную технику на летний режим работы. Машины оснастили поливомоечным оборудованием для ежедневной уборки города. Помимо этого, на склады временного хранения были вывезены контейнеры с аварийным запасом противогололедных материалов.

