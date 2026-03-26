26 марта, 14:16

Автобусы коммерческих перевозчиков начали готовить к теплому сезону в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве началась подготовка автобусов коммерческих перевозчиков к теплому сезону. Об этом в мессенджере MAX сообщает столичный Дептранс.

Специалисты моют и чистят автобусы, очищают и меняют фильтрующие элементы, а также устраняют мелкие дефекты. Кроме того, в ходе подготовки уделяют особое внимание климатической системе – летом будут постоянно отслеживать температуру в салоне. Также проводится инструктаж для водителей.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с начала 2026 года на этом виде транспорта совершили уже более 38 миллионов поездок. Сейчас в Москве по госконтрактам работают 4 коммерческих перевозчика, обслуживающие 136 маршрутов.

"Их автобусы такие же современные и удобные, как и у городского перевозчика. <…> В конце апреля, когда в городе будет устойчивая плюсовая температура, планируем завершить подготовку", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее подготовка инфраструктуры к лету стартовала на 8 московских вокзалах – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском. Железнодорожники приведут в порядок 99 платформ и выполнят уборку прилегающих к вокзалам территорий площадью около 215 тысяч квадратных метров.

Подготовка к летнему сезону началась на станциях МЦД

Читайте также


транспортгород

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

