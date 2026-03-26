Автобусы коммерческих перевозчиков начали готовить к теплому сезону в Москве

В Москве началась подготовка автобусов коммерческих перевозчиков к теплому сезону. Об этом в мессенджере MAX сообщает столичный Дептранс.

Специалисты моют и чистят автобусы, очищают и меняют фильтрующие элементы, а также устраняют мелкие дефекты. Кроме того, в ходе подготовки уделяют особое внимание климатической системе – летом будут постоянно отслеживать температуру в салоне. Также проводится инструктаж для водителей.

По словам заместителя мэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, с начала 2026 года на этом виде транспорта совершили уже более 38 миллионов поездок. Сейчас в Москве по госконтрактам работают 4 коммерческих перевозчика, обслуживающие 136 маршрутов.

"Их автобусы такие же современные и удобные, как и у городского перевозчика. <…> В конце апреля, когда в городе будет устойчивая плюсовая температура, планируем завершить подготовку", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее подготовка инфраструктуры к лету стартовала на 8 московских вокзалах – Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском. Железнодорожники приведут в порядок 99 платформ и выполнят уборку прилегающих к вокзалам территорий площадью около 215 тысяч квадратных метров.

