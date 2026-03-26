26 марта, 11:38

Транспорт

До мая в метро Москвы снимут более 6 тысяч вторых дверей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До мая в метро Москвы снимут больше 6 тысяч вторых дверей, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

В ведомстве отметили, что благодаря этому температура на станциях станет комфортнее, а воздухообмен – лучше. Вместе с тем на весенний режим перевели вентиляцию тоннелей в метро, что позволяет дополнительно снижать температуру на несколько градусов.

Также на летний режим планируется перевести кондиционеры в поездах. Вместе с тем специалисты проведут генеральную уборку.

Заместитель мэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что метрополитен столицы готовит инфраструктуру к смене сезонов дважды в год.

"Работы начинаем заранее, чтобы температура на станциях и в поездах оставалась комфортной в любое время года. Это соответствует поручению мэра Москвы Сергея Собянина", – отметил он.

Ликсутов добавил, что в будний день в метро совершают более 8 миллионов поездок, а доля новых поездов достигла 80%. Современные и технологичные составы российского производства, в свою очередь, оборудованы мощными системами кондиционирования.

Ранее подготовка инфраструктуры к лету стартовала и на 8 московских вокзалах. Речь идет о Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Рижском, Савеловском и Ярославском.

Железнодорожники приведут в порядок 99 платформ и выполнят уборку прилегающих к вокзалам территорий площадью около 215 тысяч квадратных метров. Также им предстоит очистить 139 тысяч "квадратов" междупутий и около 570 метров ливневой канализации.

