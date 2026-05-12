02:27

Происшествия

В Грозном при пожаре в многоквартирном доме эвакуировали 300 человек

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Произошел Крупный пожар произошел в многоквартирном жилом доме на улице Умара Садаева в Грозном. Об этом сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев.

Площадь пожара составила 2850 квадратных метров. В ходе тушения из здания были эвакуированы 300 человек, еще 40 жильцов были спасены. В данный момент возгорание было полностью ликвидировано.

В свою очередь, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров в ходе общения с жильцами на месте инцидента заявил, что по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова все пострадавшие будут обеспечены временным жильем – их разместят в квартирах и гостиницах.

Ранее пожар возник в складском корпусе мебельного предприятия в Ленинградской области. Площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. В ликвидации огня были задействованы 46 сотрудников МЧС и 19 единиц спецтехники.

происшествияпожаррегионы

