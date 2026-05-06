В Брянской области сгорел производственный комплекс компании "Мираторг"

Один из производственных корпусов сгорел на свинокомплексе "Мираторга" в Севском районе Брянской области. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Там заявили, что инцидент произошел в результате атаки, не приведя других подробностей. Возгорание локализовали и ликвидировали силами персонала предприятия.

Пострадавших среди сотрудников нет. В "Мираторге" добавили, что компания принимает все меры для скорейшего восстановления работы свинокомплекса.

