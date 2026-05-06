Захарова назвала удары дронов ВСУ по Джанкою актами терроризма

Атака беспилотников ВСУ на Джанкой в Крыму является очередным преступлением киевских неонацистов, активизировавшихся в преддверии Дня Победы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Такую оценку происшествия она высказала в беседе с РИА Новости.

"Акт терроризма киевского режима, который в неонацистском угаре активизировался перед 9 Мая", – заявила Захарова.

Об атаке ВСУ на Джанкой стало известно утром 6 мая. Жертвами удара стали пять человек.

Глава Крыма Сергей Аксенов заверил, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка со стороны местных властей. Прокуратура Крыма открыла горячую линию для оказания помощи после инцидента.