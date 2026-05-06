06 мая, 11:27

Город

В библиотеках Москвы появились станции самообслуживания

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В московских библиотеках установили станции самообслуживания, благодаря которым читатели смогут быстрее получать книги, а сотрудники – вести учет изданий в режиме реального времени. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Уточняется, что 11 терминалов теперь можно найти еще в восьми библиотеках:

  • № 67, № 91 имени Э. Л. Войнич;
  • № 23 имени Максима Горького;
  • № 100, № 76 имени М. Ю. Лермонтова;
  • № 180 имени Н. Ф. Федорова;
  • Центральной молодежной библиотеке № 122 имени Александра Грина;
  • библиотеке № 128 – культурном центре имени М. А. Шолохова.

По словам руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина, всего в городе 45 таких терминалов, которые находятся уже в 19 учреждениях. Они позволяют посетителям самостоятельно оформить книгу всего за несколько минут.

Устройства оборудованы системой радиочастотной идентификации (RFID), поэтому книгу можно вернуть легко и быстро без посторонней помощи. Издания необходимо положить на платформу станции, отсканировать метку и ввести номер единого читательского билета. После этого сведения сразу попадают в профиль читателя. Также там можно и продлить срок пользования.

RFID-метки, встроенные в каждую книгу, говорят о статусе произведения, поэтому система сразу фиксирует выдачу и возврат. Учет книг ведется портативным считывателем, который есть у библиотекарей. Они считают их количество за пару минут и направляют данные прямо на станции. Также метки защищают издания от краж. Они считываются воротами у выхода.

Всего в столичных библиотеках находится свыше 2 миллионов книг. При этом в учреждениях также проводятся лекции, мастер-классы, экскурсии, выставки и спектакли.

Ранее на всех 750 маршрутах столичных автобусов и электробусов появилась онлайн-библиотека. Проект запустил Мосгортранс совместно с сервисом электронных и аудиокниг "Яндекс Книги". Пассажиры могут отсканировать QR-код и получить бесплатный доступ к произведениям самых разных жанров.

Более 1,5 тыс современных библиотек работают в Москве

