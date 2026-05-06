06 мая, 11:55

Общество

Налоговый вычет на репетиторов для выпускников может появиться в России

Фото: 123RF.com/photolight2

В России необходимо ввести налоговый вычет на услуги репетиторов для выпускников школ. С соответствующей инициативой выступил депутат Брянской областной думы и председатель движения "Россия православная" Михаил Иванов, передает издание "Абзац".

Чиновник объяснил, что подготовка к ЕГЭ и ОГЭ стала значительной финансовой нагрузкой для семей, поскольку расходы на репетиторов сейчас достигают сотен тысяч рублей. В связи с этим он призвал государство начать оказывать поддержку родителям, вкладывающим средства в образование своих детей.

"Размер вычета должен составлять 13% от расходов на репетитора. Лимит: до 150 тысяч рублей в год на каждого ребенка, сейчас это 110 тысяч. Семья сможет вернуть до 19,5 тысячи рублей в год. У налогоплательщика должен быть официальный доход, облагаемый по ставке 13%, возраст ребенка логично оставить до 24 лет, а форму обучения – очной", – заявил политик.

Как напомнил Иванов, в настоящее время вычет предоставляется только за услуги индивидуальных предпринимателей, зарегистрировавших образовательную деятельность в ЕГРИП. Самозанятые же репетиторы не подпадают под эту льготу.

В этом контексте депутат счел необходимым распространить вычет на репетиторов-ИП, которые не имеют лицензии, но продолжают лично преподавать. Также его инициатива включает создание отдельного механизма для самозанятых, чтобы родители могли выбрать удобный вариант.

От уровня доходов семьи часто зависит возможность ребенка поступить в высшее учебное заведение, продолжил Иванов, добавив, что новая мера поддержки поможет не только многодетным и малоимущим семьям, но и всем работающим родителям, которые платят налоги и хотят дать своим детям качественное образование.

"Это отвечает и указу президента России Владимира Путина о поддержке семьи, и чаяниям миллионов родителей", – заключил он.

Ранее в "Московской электронной школе" открыли доступ к ИИ-помощнику для подготовки к единому государственному экзамену. Теперь ученики 10–11-х классов смогут перейти из электронного дневника на образовательную платформу "Яндекс Учебник" и воспользоваться "Репетитором AI" по математике и информатике.

Также на платформе доступен интерактивный тренажер по каждому заданию ЕГЭ по математике базового и профильного уровней и информатике. Упражнения сгруппированы по темам, их можно фильтровать по типу, уровню сложности и дате публикации.

