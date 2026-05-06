06 мая, 12:51

Четыре человека найдены мертвыми в одном из хостелов Петербурга

Фото: sledcom.ru

Тела четырех человек без признаков насильственной смерти обнаружили в номере хостела в Центральном районе Санкт-Петербурга. Возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба городского главка СК России.

Уточняется, что хостел расположен на Загородном проспекте. При осмотре номера правоохранители нашли неизвестное порошкообразное вещество и предметы, которые используются наркопотребителями для приема запрещенных веществ. Предположительно, все четверо скончались вследствие передозировки.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее тела 70-летней женщины, ее 41-летней дочери и 3-летнего мальчика нашли в Калининграде. Пожилая женщина была с шизофренией, рассказал источник в правоохранительных органах и добавил, что также была обнаружена предсмертная записка. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

