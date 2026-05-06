06 мая, 12:01

Происшествия

Полицейские в Москве изъяли из незаконного оборота 65 тыс электронных сигарет

Фото: mvdmedia.ru

Столичные полицейские изъяли из незаконного оборота порядка 65 тысяч никотиносодержащих изделий. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, электронные сигареты удалось обнаружить в результате обысков в жилых и складском помещениях, их общая стоимость составила порядка 30 миллионов рублей. При этом у некоторых изделий уже истек срок годности.

Волк добавила, что также были изъяты средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

По предварительным данным, криминальный бизнес организовал иностранец, который наладил теневой канал ввоза крупных партий электронных сигарет без соответствующей лицензии. Продукция распространялась по широкой сети торговых точек в столичном регионе.

Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте никотиносодержащей продукции. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

На юге Москвы ранее задержали мужчину со 114 свертками с мефедроном и другим наркотическим веществом. В изъятых свертках было свыше 180 граммов веществ. В смартфоне мужчины также была найдена фотография тайника, в котором позднее обнаружили еще один сверток.

