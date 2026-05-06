Apple хочет зарегистрировать одноименный товарный знак в России

Американская корпорация Apple обратилась в Роспатент для регистрации одноименного товарного знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу службы.

Из карточки следует, что заявка была направлена компанией "Эппл Инк" в мае текущего года.

В случае принятия положительного решения корпорация получит право на реализацию в России под маркой Apple бумажников, изделий для хранения документов, папок, визитниц и других товаров.

В феврале 2026-го Apple продлила действие восьми товарных знаков в РФ до 2036 года. Речь идет о марках Macexpo, Time Machine, Mac Pro, Pod, Mobile Me, iPod, iWeb и логотипе в виде яблока.

Под указанными брендами компания хочет продавать телефоны, компьютеры, наушники, программное обеспечение, игры, а также предоставлять услуги связи.

Спустя месяц корпорация подала еще одно прошение для продажи умных часов, наушников, компьютеров, игровой техники и программного обеспечения под знаком Connect to Apple.