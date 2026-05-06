06 мая, 12:16Происшествия
Утечка воды ликвидирована на участке Федеративного проспекта в Москве
Фото: МАХ/"Осторожно, Москва"
Утечка воды ликвидирована на участке Федеративного проспекта в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
Специалисты привели дорожное полотно в порядок. Причина утечки не называется. Ситуация не повлияла на водоснабжение жителей, оно осуществляется в штатном режиме.
Ранее вода вытекла на проезжую часть в центре столицы. ЧП выявили на пересечении Большой Андроньевской и Таганской улиц.
Прибывшие на место городские службы ликвидировали утечку.
