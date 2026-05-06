Новое общественное пространство появилось в районе Щукино

Новое общественное пространство для прогулок и занятий спортом появилось на северо-западе Москвы в районе Щукино. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На территории площадью свыше 2,5 гектара раньше находилась промзона "Октябрьское Поле". Теперь там обустроили сквер со столами для настольного тенниса, уличными тренажерами и спортивными площадками.

"Здесь также разбили липовую аллею длиной 290 метров с 70 рослыми деревьями. Всего в сквере высадили более 17 тысяч декоративных растений, цветов и кустарников", – рассказал заммэра.

В теплое время года горожане будут посещать пространство для отдыха под открытым небом. Там есть 30 скамеек и 20 лежаков.

По словам главы департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, понравится место и любителям пеших прогулок. Для них обустроен маршрут протяженностью более километра.

Для удобства дорожки выложены бетонной брусчаткой, а в некоторых местах уложена плитка с гранитной крошкой. Пространство украшают современные арки прямоугольной формы. Кроме того, в сквере есть площадка для прогулок с собаками.

Высаживать растения в сквере помогали жители района, представители девелопера "РГ-Девелопмент" и управляющей компании.

