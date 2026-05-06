06 мая, 12:40

В Госдуме не поддержали запрет на иностранную музыку на выпускных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутаты Госдумы от "Единой России" не поддержали введение запрета на иностранную музыку на выпускных балах в российских школах. Позицию фракции в беседе с РИА Новости объяснил член комитета палаты по международным делам Виталий Милонов.

Парламентарий отметил, что его с коллегами возмутили сообщения о том, что в некоторых российских школах выпускникам запретили танцевать под зарубежные композиции. В связи с этим они решили подготовить поправки в закон о защите русского языка.

"Защита русского языка – это не запрет детям на выпускном танцевать под песни Уитни Хьюстон. Защита нашего языка лежит в более глубокой сфере, где запрет является не помощником, а настоящим противником", – подчеркнул Милонов, выразив надежду, что первые результаты работы по поправкам удастся представить в ходе текущей сессии парламента.

Закон "О защите русского языка" вступил в силу 1 марта текущего года. Нормы запрещают использование иностранных слов на вывесках и прочих средствах размещения информации, допуская текст только на русском языке или языках народов РФ.

Однако зарубежные надписи разрешается использовать более мелким шрифтом под русским текстом. Также на иностранном языке можно оставить вывески и слова, которые являются зарегистрированными товарными знаками, брендами и фирменными наименованиями.

