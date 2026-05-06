06 мая, 12:27

Суд приговорил к 19 годам колонии бывшую посудомойщицу Кадетского корпуса СК РФ

Бывшая посудомойщица Кадетского корпуса СК РФ имени Александра Невского Александра Житенко (внесена в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорена к 19 годам лишения свободы за склонение кадета к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости из зала суда.

Помимо этого, женщина должна будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей. При этом прокуратура просила для обвиняемой 20 лет колонии и штраф 1 миллион рублей.

Женщина признана виновной по статьям об участии в террористической организации, вовлечении лица в совершение преступлений террористической направленности и содействии террористической деятельности, а также о покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления. Уголовное дело возбудили в 2024 году.

По данным следователей, в апреле 2023 года она вступила в "Легион "Свобода России" (признан террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ). Тогда женщина работала посудомойщицей в столовой кадетского корпуса и в беседе с учащимся целенаправленно негативно высказывалась об участниках СВО и правоохранителях. Помимо этого, она передавала воспитаннику литературу по минно-взрывному делу и информировала его о правилах конспирации.

При этом сама Житенко свою вину не признала. Она заявила о своих возможных неподтвержденных психических заболеваниях. По словам женщины, своими разговорами она отвлекала кадета от опасных тем.

Однако, по информации следствия, фигурантка давала подростку деньги за выполнение заданий и водила его на Кузьминское кладбище, где они искали тайники других участников террористической организации.

Ранее Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ задержала жителя Краснодара за госизмену. Он передавал СБУ сведения о предприятиях топливно-энергетического комплекса Краснодарского и Ставропольского края и планы расположения боевой техники. Также по заданию куратора он собирал информацию о сотрудниках одного из местных предприятий.

