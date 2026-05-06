РИА Новости: попавшего в ДТП рэпера Navai отпустили после опроса

06 мая, 11:37

Попавшего в ДТП рэпера Navai отпустили после опроса

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Рэпера Navai (настоящее имя – Наваи Бакиров. – Прим. ред.), который попал в ДТП на Зубовском бульваре в Москве, отпустили после опроса. Об этом РИА Новости заявили в правоохранительных органах.

После аварии музыкант рассказал агентству, что чувствует себя хорошо. Позднее он уехал на оформление в ГАИ.

Артист попал в ДТП на спорткаре Ferrari вечером 5 мая. Его автомобиль развернуло, после чего машина подлетела и врезалась в столб и бордюр. Очевидцы утверждали, что после инцидента рэпер переоделся и попытался скрыться от свидетелей на другом транспортном средстве.

В результате аварии погибших и пострадавших нет. Сам Navai сказал, что причиной ДТП стали плохие гоночные колеса. По его словам, скорость авто составляла 45–50 километров в час.

При этом позже артист сообщил, что спорткар ему не принадлежит. Машина, с его слов, была арендована.

Автоэксперт Федоров рассказал, что восстановить Ferrari после ДТП в Москве не получится

