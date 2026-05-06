06 мая, 11:18

Mirror: в Австралии ребенок поиграл с украшением для торта и впал в кому

Фото: gofundme.com

В Австралии годовалый мальчик Дасти поиграл с украшением для праздничного торта, который готовила его мать, и впал в кому. Об этом сообщает издание Mirror.

Подруга семьи Рошель Эврард рассказала, что во время приготовления кондитерского изделия ребенок зачерпнул горсть декоративного золотого порошка и вдохнул его.

"Когда порошок смешивается с водой, он превращается в пасту, и легкие Дасти сразу же закупорились", – объяснила она.

Мальчика доставили в больницу, где врачи ввели его в искусственную кому. Он также перенес операцию по очистке легких, его состояние оценивается как критическое. Ребенку еще предстоит процедура по регулировке дыхательной трубки, так как он пока не может самостоятельно дышать.

Ранее в Китае девушка обратилась в клинику с жалобами на боль в горле. Медики назначили ей лекарства и сделали укол, однако не спросили у пациентки про наличие аллергии. В результате женщину госпитализировали с анафилактическим шоком, после чего она впала в кому на 92 дня.

