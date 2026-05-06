06 мая, 11:39

Профессор Сафонов: максимальная пенсия блогеров составит 43 тысячи рублей

Профессор раскрыл, на какую пенсию смогут рассчитывать блогеры

Фото: ТАСС/Станислав Тихомиров

Блогеры, работающие как самозанятые или индивидуальные предприниматели, могут обеспечить себе страховую пенсию, но ее размер напрямую зависит от ежегодных отчислений в Соцфонд. Об этом в беседе с ТАСС заявил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Он напомнил, что по умолчанию режим самозанятости не предусматривает обязательных пенсионных взносов. Если блогер вообще ничего не отчисляет, в старости ему светит только социальная пенсия – с 1 апреля 2026 года она составляет 9,4 тысячи рублей.

Чтобы получать страховую пенсию, нужно самостоятельно делать взносы. В этом году минимальная сумма составляет около 71,5 тысячи рублей. За нее начислят 1 год стажа и 1,09 индивидуального пенсионного коэффициента. Если платить по минимуму 25 лет, пенсия выйдет примерно 13,8 тысячи рублей. Если 15 лет – чуть больше 12 тысяч.

"Максимальный размер взноса в 2026 году – 572 204 рубля. Он позволяет сформировать 1 год стажа и 8,72 ИПК. Таким образом, за 25 лет получится сформировать 218 ИПК, в результате чего размер пенсии составит 43 758 рублей", – сказал Сафонов.

Эксперт добавил, что некоторые блогеры находятся в более выгодном положении, так как у них есть основная работа по трудовому договору, где работодатель отчисляет взносы в общем порядке. Остальным же, чей доход зависит в основном от рекламы и продаж, Сафонов рекомендовал не игнорировать Соцфонд.

Ранее в России вступили в силу измененные правила подсчета страхового стажа для назначения пенсий. Нововведения затронули граждан с сельским стажем, родителей близнецов и многодетные семьи.

Теперь неработающие граждане, имеющие 30 лет работы в агросфере и проживающие в сельской местности, получают доплату в размере 25% от фиксированной выплаты. Причем при переезде в город надбавка сохраняется.

