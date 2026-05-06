06 мая, 12:36

В Москве началась подготовка водоемов к открытию купального сезона

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве началась подготовка водоемов к открытию купального сезона, заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что водолазы Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах уже приступили к обследованию дна водоемов. Их задача найти и вытащить накопившийся мусор и травмоопасные предметы, которые могли попасть в воду осенью и зимой.

Обследование водоемов ведется в несколько этапов. В настоящее время специалисты удаляют крупный бытовой и природный мусор и осматривают береговые линии. После этого пройдет повторная очистка водоемов. Еще одно водолазное обследование запланировано в июле, в середине купального сезона, рассказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что безопасность на воде круглогодично обеспечивают свыше 500 сотрудников Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. В Москве работают 26 поисково-спасательных станций, которые постоянно контролируют всю акваторию Москвы-реки и внутренние водоемы.

Ранее климатолог Николай Терешонок сообщил, что пляжный сезон в Москве и Центральном регионе может наступить в середине июня, когда температура воды составит 18–20 градусов. Купальный сезон ожидается в обычные сроки или чуть раньше.

Согласно прогнозам, метеорологическое лето придет в столичный регион уже после 26 мая, когда среднесуточная температура превысит 15 градусов.

