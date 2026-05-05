Столицу ждет по-летнему теплая неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жителей Москвы ждет по-летнему теплая неделя. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Например, со вторника по четверг, с 5 по 7 мая, дневная температура воздуха составит 21–23 градуса, однако местами возможен кратковременный дождь. Ночью температура может опускаться до 9 градусов.

В пятницу, 8 мая, ожидается до 15–17 градусов, также с кратковременным дождем. В субботу, 9 мая, в городе будет облачно с прояснениями и возможным дождем. Столбики термометров, в свою очередь, установятся на отметке 13–15 градусов.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в среду, 6 мая, в столице ожидается потепление до 28 градусов. По словам синоптика, такие периоды повторяются раз в 10–15 лет.

При этом он отметил, что с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта в городе возрастет вероятность гроз. Кроме того, в пятницу, 8 мая, температура уже начнет снижаться.

