05 мая, 06:17

Дождь, гроза и до 26 градусов ожидаются в Москве 5 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура воздуха в Москве во вторник, 5 мая, составит от 24 до 26 градусов тепла, сообщил Гидрометцентр России.

Ожидаются переменная облачность, кратковременный дождь и гроза в отдельных районах.

В Подмосковье температура воздуха будет варьироваться от 22 до 27 градусов тепла, в некоторых районах тоже возможны небольшие осадки.

Вместе с тем в столичном регионе будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит 6–11 метров в секунду. Местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на уровне 744 миллиметров ртутного столба.

Ранее глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что в среду, 6 мая, в столице ожидается потепление до 28 градусов. По словам синоптика, такие периоды повторяются раз в 10–15 лет.

При этом он отметил, что с четверга, 7 мая, по мере приближения холодного фронта в городе возрастет вероятность гроз. Кроме того, в пятницу, 8 мая, температура начнет снижаться.

В Москве до конца недели ожидается новый температурный рекорд

