Собянин: силами ПВО пресечена атака еще одного беспилотника, летевшего на Москву

Силы ПВО уничтожили еще один дрон, летевший в сторону столицы в ночь на вторник, 5 мая. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Он подчеркнул, что на месте падения обломков дрона работают специалисты экстренных служб.

До этого Собянин заявил о ликвидации двух БПЛА, двигавшихся в сторону Москвы. На месте падения фрагментов также работали сотрудники экстренных служб города.

Ранее возгорание произошло в промзоне Ленинградской области из-за атаки дронов. Специалисты МЧС и "Леноблпожспаса" вели ликвидацию пожара. Всего над регионом было сбито 18 дронов.