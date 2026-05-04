The Guardian: спасенный кит Тимми, более месяца сидевший на мели, уплыл в Северное море

В Балтийском море успешно завершилась операция по спасению горбатого кита по кличке Тимми. Об этом сообщает издание The Guardian.

Более месяца млекопитающее находилось на отмели у берегов Германии. Для транспортировки 13-метрового животного использовали специальную баржу, заполненную водой.

Судно доставило Тимми в акваторию Северного моря, где кит самостоятельно сошел с платформы, сделал выдох через дыхало и ушел в открытое море в верном направлении.

Тимми застрял на балтийском мелководье у берегов ФРГ в конце марта. Первые попытки спасения провалились из-за твердого грунта, не поддавшегося землесосной установке.

После этого применялись плавучие экскаваторы на понтонах. Вскоре кит на время освободился, но затем сел на мель повторно, после чего спасательная операция возобновилась.