06 марта, 17:37

В мире
Independent: более 50 китов выбросились на берег в Шотландии

Более 50 китов выбросились на берег в Шотландии

Фото: 123RF.com/sugarek

В Шотландии 55 китов выбросились на берег после трудных родов самки. Об этом сообщает Independent.

По данным издания, о случившемся полиция узнала утром 6 марта от очевидца, который нашел китов на пляже Трейг-Мор. Сотрудники Британской службы спасения морских животных (BDLMR) выявили 55 особей, 15 из которых оказались живы.

Однако операция по их спасению была затруднена из-за удаленности места, отсутствия устойчивой мобильной связи и штормовой погоды. В результате специалисты смогли переместить в воду только одного кита.

Сначала ученые считали, что массовый выброс морских млекопитающих произошел из-за болезни или подводного шума. Однако вскрытие выявило, что киты были здоровы.

Позже эксперты выяснили, что перед произошедшим у одной из самок прошли затяжные и осложненные роды.

"Гринды – вид с чрезвычайно сильными социальными связями. Вероятно, вся стая последовала за самкой, попавшей в бедственное положение, на мелководье", – указывается в сообщении.

Ранее на пляже Зиким к северу от сектора Газа обнаружили выбросившегося на берег крупного кашалота. Специалисты взяли образцы для исследований и захоронили тушу на этом же пляже. Там она будет разлагаться естественным путем несколько лет, пока не останется чистый скелет.

Кит финвал появился около порта немецкого города Висмар

