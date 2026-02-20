Четыре кашалота выбросились на берег на западе Дании

Фото: 123RF.com/izanbar

На западе Дании на берег выбросились четыре кашалота, сообщил министр по вопросам окружающей среды Магнус Хеунике. Его слова передает телерадиокомпания DR.

Хеунике уточнил, что они выбросились в районе полуострова Скаллинген и острова Фане. Он предупредил, что к животным не стоит приближаться, поскольку это может их взволновать и осложнить спасательную операцию.

Сейчас на месте работают соответствующие власти, а для наблюдения с воздуха задействованы беспилотники.

На снимках, которые опубликовал телеканал TV2, видно, что один из кашалотов ранен. Смотритель пляжа на Фане сообщил, что он жив, но состояние других трех животных неизвестно.

По данному факту полиция Фане открыла дело. Согласно информации СМИ, киты стали чаще выбрасываться на датские пляжи. Например, в начале февраля было уже два подобных случая, которые стали первыми за 10 лет.

